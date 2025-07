FOLLONICA L’evento ’Come senz’uno Artè’ ha permesso per due serate ai follonichesi di sperimentare una visione diversa di Senzuno, ossia di un quartiere vissuto fatto di larghi spazi in cui si può passeggiare, prendere da bere o da mangiare nelle botteghe caratteristiche di via della repubblica e godersi la brezza estiva proveniente dal vicino mare. Il successo di questa festa ha anche definitivamente convinto gli amministratori comunali di Follonica a modificare i piani originali dietro il progetto di riqualificazione del quartiere avviato da più di un anno, in favore di altre soluzioni che rendono le strade di Senzuno più vivibili e sicure per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senzuno, la sfida futura: "Via della Repubblica diventerà pedonale"