Senago il Baseball Usa scopre Matteo Marelli

. Matteo Marelli firma con i New York Mets. Il giovane giocatore, cresciuto sul diamante di via per Cesate, lo scorso 5 luglio è stato ufficialmente ingaggiato dalla franchigia newyorkese. Classe 2006 ha iniziato a giocare a baseball all’etĂ di sette anni, muovendo i primi passi nel vivaio del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: baseball - matteo - marelli - senago

Il baseball Usa scopre Matteo Marelli da Senago: il lanciatore firma con i New York Mets - Senago, 5 luglio 2025 – Da Senago a New York il tragitto è parecchio lungo. Eppure Matteo Marelli, giocatore di baseball classe 2006, l’ha compiuto con la sfrontatezza dell’età e la consapevolezza del talento.

Aldegheri vincente, Marelli firma per i Mets; Baseball: Matteo Marelli firma con i New York Mets; Matteo Marelli firma con i New York Mets.

Il baseball lombardo torna a splendere: Codogno, Senago e Milano in ... - Un modello che sembra funzionare: da Senago ad esempio è uscito Matteo Marelli, giovanissimo lanciatore, oggi a un passo dal firmare il suo primo contratto professionistico con i New York Mets ... Lo riporta milano.repubblica.it

Baseball serie A, dopo il pari col Senago il Cagliari ospiterà il ... - Il Cagliari Baseball, a Rho contro il Senago, ha aperto la stagione in Serie A con un pareggio. Riporta unionesarda.it