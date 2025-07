SEMPRE TRA I TITANI! La 4×100 sl dell’Italia battaglia alla pari con Australia e USA | argento ai Mondiali pazzesco il 18enne D’Ambrosio

Una continuitĂ spaventosa. La 4Ă—100 stile libero maschile si conferma tra le migliori del pianeta nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie, iniziati quest’oggi. Vista l’assenza del primatista nazionale dei 100 stile libero, Alessandro Miressi, per una condizione di forma infelice in tutta l’annata, c’erano dei punti interrogativi su quello che il quartetto tricolore è stato in grado di fare. La squadra tricolore ha trovato un super Carlos D’Ambrosio, classe 2007, capace di spingersi a confini inesplorati nel corso di questo day-1 iridato: al mattino la prima volta sotto il limite dei 48? e poi nell’atto conclusivo a migliorarsi ulteriormente, portando il suo personal best a 47. 🔗 Leggi su Oasport.it

