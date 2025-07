Selvino, il cavallo con il campanaccio disturba i turisti che chiedono al sindaco di “zittirlo”.

Selvino (Bergamo), 27 luglio 2025 – Anche quest’anno con il caldo e l’umiditĂ che non danno tregua nelle cittĂ lombarde, Selvino, comune della Val Seriana di 2mila abitanti e una delle maggiori localitĂ piĂą turistiche della Bergamasca, perla dell’altopiano omonimo, oasi di pace ideale per le famiglie, è stata presa d’assalto da migliaia di villeggianti, in gran parte provenienti dall’area di Milano, grazie alle centinaia di seconde case. Quest’estate, però, la tranquillitĂ del paese, che fa parte della ComunitĂ montana della Val Seriana e che si distingue per i numerosi eventi e per le divertenti attivitĂ che vengono proposte per allietare il soggiorno dei vacanzieri, è turbata dalla presenza degli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

