Sei asini divorati Orso preoccupa gli allevatori

Un orso particolarmente aggressivo sta creando preoccupazione tra gli allevatori della zona del Bruffione, al confine tra Lombardia e Trentino nel territorio di Bagolino. In meno di un mese, il plantigrado ha ucciso sei asini, ignorando pecore. L'animale, attivo soprattutto di notte, agisce con un modus operandi preciso: sbrana parti delle prede e abbandona le carcasse, probabilmente per ritornare a nutrirsene. I pastori, seguendo il protocollo, denunciano i danni, mentre i resti vengono rimossi per le analisi. Se da un lato la presenza dell'orso è un risultato positivo del progetto Life Ursus, dall'altro crea tensioni con chi lavora in montagna.

