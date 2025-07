Seduta Inter lavoro e sorrisi ad Appiano | secondo giorno di test fisici per la squadra di Chivu ad Appiano Gentile

Seduta Inter, giornata divisa tra palestra, cyclette e bilancieri continua la preparazione in vista della prossima stagione 202526. Sguardi concentrati, fatica e sudore, ma anche complicità e sorrisi: l’ Inter di Cristian Chivu prosegue la sua marcia verso la stagione di Serie A 202526 con la seconda giornata di test fisici ad Appiano Gentile. Dopo il raduno e la prima sessione di allenamenti, i nerazzurri hanno vissuto un’intensa giornata in palestra, dove si sono alternati tra esercizi con pesi, bilancieri, blocchi e cyclette. Il club ha voluto condividere i momenti più significativi del lavoro quotidiano attraverso un breve video pubblicato sui propri canali social, mostrando l’atmosfera di grande impegno ma anche di entusiasmo che si respira all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Seduta Inter, lavoro e sorrisi ad Appiano: secondo giorno di test fisici per la squadra di Chivu ad Appiano Gentile

