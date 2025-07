Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe presto tingersi di rossoblĂą. Dopo un periodo di apparente pausa, la pista Cagliari si è improvvisamente riaccesa per l’attaccante classe 2002 in uscita dall’ Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club sardo è tornato con decisione su Esposito, giĂ seguito nelle scorse settimane, e si prepara ad avviare i contatti ufficiali con la dirigenza nerazzurra per definire i dettagli di un’operazione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, il Cagliari prova l’affondo decisivo: svelata la richiesta