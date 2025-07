Se mi aggiusti il cane ti pago | la richiesta del proprietario all'educatore cinofilo

Un uomo invia un vocale a un educatore cinofilo per trattare sulla tariffa del percorso educativo con i suoi cani: "Pure se compro una macchina usata un po' di garanzia te la danno, no? Quindi non puoi comprare a occhi chiusi: tu mi garantisci la tua professionalità e io ti garantisco il pagamento pieno in caso di successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it