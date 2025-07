Se lavori per noi ti diamo 2000 euro per ogni figlio che hai messo al mondo | ufficiale è legge questi italiani possono esultare ogni bebè nasce già ricco

Giovani avvocati e famiglie, nuove misure di sostegno dalla Cassa Forense: prestiti a tasso zero per avvocati under 35 La Cassa Forense inaugura il piano 2025 con una serie di bandi che intendono rafforzare il benessere economico, familiare e professionale della categoria forense. Le nuove misure, operative dal 15 aprile, si articolano su più fronti: credito agevolato, incentivi alla digitalizzazione e contributi per la genitorialità . Un piano complesso, ma mirato, che punta a sostenere i giovani professionisti e a modernizzare gli studi legali, nel segno dell’inclusione e della competitività . Tra le iniziative più attese c’è il bando 12025, che offre prestiti a tasso zero destinati ad avvocati e praticanti iscritti alla Cassa Forense da almeno due anni, compresi i periodi di praticantato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

