Se i libri sono spazi della empatia

In un’intervista a El PaĂ­s Lola LĂłpez MondĂ©jar, psicoanalista e autrice di un saggio, Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, che ha vinto nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Se i libri sono spazi della empatia

“Io sono energia”: Panasci racconta il valore dell’ascolto al “Maggio dei Libri 2025” - Un inno alla consapevolezza e alla trasformazione interiore ha risuonato oggi presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo, dove si è svolta la seconda presentazione del saggio narrativo Io sono energia, firmato da Francesco Panasci.

I film e i libri della regista afghana sono strumenti di denuncia e memoria. Attraverso il suo cinema, sfida il silenzio imposto dal regime talebano e racconta la forza di chi non smette di lottare - Z ainab Entezar è una giovane regista che, con il suo lavoro, sta dando voce a una delle più dure lotte per la libertà e i diritti fondamentali.

Chi sono i “pidocchi dei libri”, gli insetti psocotteri che infestano la carta - Gli psocotteri, conosciuti anche come "pidocchi dei libri", "animaletti della muffa" o "mordilibri", sono piccolissimi insetti che possono infestare dispense, depositi, cantine e archivi, dove attaccano anche libri e documenti antichi.

"Empatia o logica? Nei libri c’è l’essenziale" - Quotidiano Nazionale - Questi tre libri sono dei confini: il confine di Bovary, tra il desiderio e la realtà, quello di Moby Dick, tra l’ossessione e l’ambizione e quello di Lord Jim tra la colpa e la responsabilità". Da quotidiano.net

Cabine recuperate per scambio libri - la Nazione - Cabine recuperate per scambio libri San Giuliano ha installato bibliocabine per promuovere la lettura libera. Segnala lanazione.it