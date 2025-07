Scuola primaria aperta a luglio in Trentino? Sindacati non sono d’accordo | I docenti non sono animatori estivi e le scuole non sono dei baby parking

Il Trentino si prepara a una possibile rivoluzione nel proprio calendario scolastico: l’ipotesi di estendere l’apertura delle scuole primarie anche al mese di luglio prende sempre più corpo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cesena, rifiutano il bimbo al centro estivo perché i genitori sono insegnanti: «A luglio non lavorano». I sindacati: «È discriminazione» - È polemica a Cesena per l’esclusione dal centro estivo del figlio di due insegnanti, la cui richiesta è stata respinta perché, in quanto docenti, non lavorano nei mesi estivi.

Scuola in Trentino, i sindacati sul piede di guerra: «Elementari aperte a luglio, Fugatti ci ripensi» Vai su X

Da oggi fino al 18 luglio trovate allestita, presso la Sala Congressi del Parco Nazionale dello Stelvio a Cogolo, la Mostra Didattica Itinerante “Cibo e paesaggio. Riflessi di alcune pratiche alimentari del Trentino” A cura di TSM - STEP Scuola per il Governo del Vai su Facebook

Scuola aperta anche a luglio: il piano che potrebbe cambiare l'estate degli alunni - Una proposta in Trentino vuole tenere aperte le elementari anche a luglio. Da msn.com

''Scuola dell'infanzia aperta a luglio, un successo. Ora pensiamo anche alle elementari'', Fugatti in consiglio provinciale lancia la proposta - Questa una delle dichiarazioni fatte dal presidente Fugatti in avvio di maratona consigliare sull ... Lo riporta ildolomiti.it