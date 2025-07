Scuola Giuliotti più moderna Primo lotto di lavori quasi pronto

Entro metĂ settembre un pezzo della scuola primaria ’Domenico Giuliotti’ di Greve in Chianti tornerĂ a essere disponibile. Sta, infatti, per terminare il primo lotto dei lavori in corso per la riqualificazione e il piano terra e il primo piano adeguati saranno pronti per accogliere le attivitĂ didattiche dal 15 settembre. Si tratta di un investimento da 800mila euro sostenuto con risorse comunali e che vede la messa in sicurezza e l’ adeguamento antisismico dello storico edificio scolastico, risalente agli inizi del Novecento, situato in viale Rosa Libri. Il primo lotto ha visto il rifacimento del tetto e di alcuni solai negli spazi oggi adibiti ad aule di informatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola Giuliotti piĂą moderna. Primo lotto di lavori quasi pronto

Lavori alla scuola Giuliotti in dirittura d'arrivo a Greve in Chianti - Il primo lotto dei lavori in corso per la riqualificazione della scuola primaria “Domenico Giuliotti” di Greve in Chianti si prepara al completamento, ... Riporta gonews.it