Scozia sicurezza alle stelle per la visita di Trump | il pattugliamento nel resort di Turnberry

Livelli di sicurezza al massimo, nel resort golfistico di Turnberry, in Scozia, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua la sua visita. Trump si prenderà una pausa dal golf nel tardo pomeriggio per incontrare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’incontro con von der Leyen dovrebbe svolgersi a porte chiuse. Si prevede tuttavia che i due leader discuteranno della cosiddetta guerra commerciale, dato che entrambe le parti cercano un accordo sui dazi ora che si avvicina la scadenza fissata dagli Stati Uniti. Trump martedì si sposterà ad Aberdeen, nel nord-est della Scozia, dove la sua famiglia possiede un altro campo da golf e ne aprirà un terzo il mese prossimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scozia, sicurezza alle stelle per la visita di Trump: il pattugliamento nel resort di Turnberry

In questa notizia si parla di: trump - scozia - sicurezza - visita

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

Scozia, il campo da golf di Trump rafforza la sicurezza prima della visita del presidente Usa Durante la sua permanenza nel Paese il tycoon incontrerà il primo ministro britannico Starmer Vai su Facebook

Scozia, sicurezza alle stelle per la visita di Trump: il pattugliamento nel resort di Turnberry; Agenti armati sui tetti e polizia nel golf club: Scozia blindata per la sicurezza di Trump; Scozia, il campo da golf di Trump rafforza la sicurezza prima della visita del presidente Usa.

Scozia, sicurezza alle stelle per la visita di Trump: il pattugliamento nel resort di Turnberry - (LaPresse) Livelli di sicurezza al massimo, nel resort golfistico di Turnberry, in Scozia, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Scozia, il campo da golf di Trump rafforza la sicurezza prima della visita del presidente Usa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com