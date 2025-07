Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Glasgow in Scozia per aver causato disordini su un aereo che stava atterrando nella città scozzese intorno alle 8:20 del mattino di oggi, domenica 27 luglio. Lo comunica la polizia scozzese su X. “Abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che stava causando disordini a bordo di un volo in arrivo a Glasgow intorno alle 8:20 di domenica 27 luglio 2025. Gli agenti sono saliti sull’aereo all’atterraggio e un uomo di 41 anni è stato arrestato e rimane attualmente in custodia. Le indagini sono in corso. Al momento riteniamo che l’episodio sia stato circoscritto e che non siano coinvolte altre persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Scozia, grida 'Allah Akbar' e 'morte all'America' in aereo: arrestato 41enne