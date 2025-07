Scordia tenta la fuga alla vista dei carabinieri arrestato giovane per spaccio di droga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati contro il traffico di stupefacenti. Nell’ambito di una strategia di contrasto alla diffusione e vendita di droga, i Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni, originario di Scordia, sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La fuga improvvisa alla vista dei militari. L’episodio si è verificato intorno alle 23,00 nel centro di Scordia, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile stava effettuando dei controlli dinamici sui veicoli in transito. In via Principe Piemonte, l’attenzione dei militari è stata attirata da una Mini Cooper guidata dal giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scordia, tenta la fuga alla vista dei carabinieri, arrestato giovane per spaccio di droga

In questa notizia si parla di: carabinieri - arrestato - droga - scordia

Sequestra e violenta una collega e poi chiama i soccorsi: arrestato dai carabinieri di Roma - Minaccia, lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale. Sono i reati contestati a un uomo arrestato dai carabinieri di Roma Divino Amore accusato di abusi su una collega di lavoro.

Arzano, accoltella un 19enne per gelosia: 28enne arrestato dai Carabinieri - Ferito in strada ad Arzano con una coltellata al fianco: l’aggressore si consegna ai militari e confessa.

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - La mattina del 15.5.2025, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno arrestato una persona italiana 32enne perché, nonostante fosse già recentemente sottoposta alla misura cautelare dall’allontanamento dalla casa familiare, si è nuovamente presentata presso l’abitazione nella quale conviveva.

Scordia saluta il luogotenente Sebastiano Terranova, già comandante della stazione dei Carabinieri. Vai su Facebook

#Carabinieri #squadronecacciatori #primomaggio Vai su X

Vede i carabinieri e scappa: arrestato spacciatore; Scordia: 55enne arrestato dai Carabinieri con quasi 4 kg di droga; Pizzicato con 4 chili di marijuana in auto, arrestato un 55enne a Scordia.

Vede i Carabinieri e scappa: arrestato spacciatore - La perquisizione è stata pertanto estesa dai Carabinieri anche nell’abitazione del 25enne dove, all’interno di una scatola di tabacco posta su una scrivania della sua stanza da letto, hanno trovato un ... catanianews.it scrive

Fermato con la droga in auto, a casa sua trovano cocaina per 200mila euro: arrestato giovane di 26 anni - Fermato durante un controllo, un albanese di 26 anni è finito in manette: in casa aveva 3,7 chili tra cocaina e marijuana. Segnala msn.com