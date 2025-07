Scoppia rissa nel Napoletano un morto e due feriti | la lite degenerata a causa dell’alcol

Un uomo di 51 anni, cittadino serbo, è morto nella notte tra sabato e domenica a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, a causa di una violenta rissa avvenuta in strada. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in via Trieste, al civico 105, quando erano da poco passate le 3 del mattino. A lanciare l’allarme alle autorità è stato il personale sanitario del 118, intervenuto per soccorrere tre persone ferite. All’arrivo dei carabinieri della stazione locale, l’uomo era già privo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe deceduto a causa delle gravi percosse subite durante la rissa scoppiata per strada. 🔗 Leggi su Open.online