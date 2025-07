Scooter di grossa cilindrata travolge una bimba di 10 anni e si dilegua | è caccia al pirata della strada

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Uno scooter di grossa cilindrata travolge una bambina di dieci anni e si dilegua: ricercato il conducente. Il grave incidente la scorsa notte, intorno all’una e mezzo, a Santa Maria al Bagno, la marina di Nardò. La piccola, in compagnia dei suoi famigliari, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

