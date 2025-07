Scontro tra un' auto e una bici | ferito un 62enne

Incidente stradale nei pressi de Il Matto, frazione alle porte di Arezzo. Qui, lungo la comunale di Ristradelle, alle 11.50 di oggi - 27 luglio - è stato allertato il 118 della Asl Toscana sud est per un incidente che ha coinvolto un'auto e bicicletta. Nello scontro è rimasto ferito un uomo, 62. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

