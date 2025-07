Scontro tra auto e scooter a Mariconda | feriti due ragazzi

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in serata a Mariconda. Lo scooter su cui viaggiavano si è scontrato con un’auto, in circostanze ancora da chiarire. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del Ruggi per accertamenti. Sul posto le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

