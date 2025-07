Scontro in via Montaletto intervengono i Vigili del fuoco per soccorrere due feriti che viaggiavano in scooter

Si registra un incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica in via Montaletto, a Cesenatico. In base a quanto riportano i Vigili del fuoco, è stato necessario l'intervento di una squadra del distaccamento di Cesenatico per un incidente tra un'auto e uno scooter. Dalle prime sommarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: montaletto - vigili - fuoco - scooter

Scontro in via Montaletto, intervengono i Vigili del fuoco per soccorrere due feriti che viaggiavano in scooter; Giornata dell'UnitĂ nazionale e delle forze armate: a Montaletto si ricordano le 8 vittime della tragedia aerea; Incidente nella notte a Cesenatico: intervengono anche i Vigili del fuoco.

Scooter prende fuoco durante la marcia su viale Miramare: madre e figlio scendono appena in tempo - 15 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in prossimità dell’incrocio con Via Bov ... Lo riporta nordest24.it

Incidente tra scooter e auto: un mezzo va a fuoco e provoca un incendio - Incidente tra un’auto e uno scooter in località La Bagnara a Monte San Giovanni Campano. Da ciociariaoggi.it