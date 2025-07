Tragedia questa notte in Puglia, per la precisione sulla statale 16, dove si è verificato un gravissimo incidente che ha causato la morte di una donna incinta di 33 anni. Lo schianto ha provocato il ferimento di altre persone, fra cui un bambino di soli 9 anni, e la morte di un uomo. Questo il bilancio del tragico sabato sera. Stando alle informazioni riportate sino a ora, il fatto si è verificato nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 3.00. La vittima, una 33enne di origini abruzzesi, viaggiava a bordo di un'auto su cui si trovava anche il marito. Lo schianto si è verificato all'altezza dello svincolo per Mola di Bari, quando l'auto si è scontrata con un minivan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontro auto pultmino: muore una donna incinta e il marito, sei feriti