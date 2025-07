Scontro auto-moto ferito 18enne

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito a Carasco nei pressi dell'Ipercoop in seguito a uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto, avvenuto per ragioni in corso di accertamento.La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22 di sabato 26 luglio 2025 e sul posto sono intervenuti, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it