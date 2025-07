Scontro auto e pulmino muore donna incinta grave bimbo

Una donna incinta è morta ed altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all'una, sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. La vittima è una donna di 33 anni di origini abruzzesi e incinta che viaggiava a bordo di un'auto con altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, che sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all'ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico. L'utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano cittadini ucraini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro auto e pulmino, muore donna incinta, grave bimbo

In questa notizia si parla di: donna - incinta - auto - bimbo

Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta - Tre trentenni denunciati a Biella per furto aggravato: rubavano borsette con la tecnica delle monetine.

Perché Burioni e Bassetti hanno lanciato un appello contro il latte crudo dopo che una donna incinta è morta - Il rischio principale del consumo di latte crudo è la contaminazione microbiologica. Salmonella, escherichia coli, listeria: sono solo alcuni dei patogeni che si possono contrarre consumando latte crudo.

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri - A Sorrento una donna in gravidanza è stata accompagnata dai carabinieri al Policlinico di Napoli, dove l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca.

È morta in ospedale, dove era ricoverata da più di due settimane, Federica Coviello, la donna di 51 anni che la sera del 16 giugno scorso era stata travolta da un'auto davanti all'ingresso di un bar a Gravellona (Pavia), in Lomellina Vai su Facebook

Scontro auto e pulmino, muore donna incinta, grave bimbo; Bari, scontro tra auto e pulmino: morta donna incinta. Grave bimbo di 9 anni; Scontro auto e pulmino, muore donna incinta, grave bimbo.

Bari, scontro tra auto e pulmino: morta donna incinta. Grave bimbo di 9 anni - L'incidente stradale è avvenuto la notte scorsa, intorno all'una, sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. Si legge su tg24.sky.it

Scontro auto e pulmino, muore donna incinta, grave bimbo - Una donna incinta è morta ed altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all'una, sulla statale 16 in direzione sud, al ... msn.com scrive