Scontri auto | tre mortiuna era incinta

11.58 Una donna di 33 anni, incinta, e il suo compagno sono morti in un incidente stradale all'altezza di Mola di Bari. I due erano in auto con un altro uomo,ricoverato in codice rosso. Il loro mezzo si è scontrato con un pulmino su cui viaggiavano 4 ucraini. Codice rosso per tre di loro,tra cui un bimbo di 9 anni. E un 20enne è morto in un altro incidente stradale tra due auto nel Bergamasco. Feriti due 30enni. Nel Trevigiano altro scontro tra auto: sei i feriti, due sono gravi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it