Scomparso a Pontevico da lunedì Trovato senza vita in un canale

Si è conclusa venerdì in tarda serata, con un esito drammatico, la ricerca di Francesco Azzini, 54enne di Pontevico scomparso lunedì scorso dopo una serata trascorsa in un locale del paese. Il suo corpo è stato rinvenuto in un canale nella frazione di Bettegno, a circa tre chilometri dal punto dove era stata precedentemente recuperata la sua bicicletta. Azzini aveva lasciato il bar in sella alla sua bici per fare ritorno a casa, ma non era mai arrivato a destinazione. I familiari, insospettiti dal mancato rientro, avevano denunciato la scomparsa e diffuso la sua fotografia attraverso i social network e i canali locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

