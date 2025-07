Scocca l’ora del primo test biancorosso C’è l’amichevole contro la Salernitana

Oggi è il giorno del primo test biancorosso. Alle 17:30 si disputerà infatti al centro sportivo Country House Elite di Cascia,in provincia di Perugia, la prima amichevole stagionale contro la Salernitana. I vissini raggiungeranno infatti in mattinata la sede del ritiro dei campani e saranno messi alla prova da una formazione che dopo la retrocessione ai playout per mano della Sampdoria è intenzionata a far subito ritorno nella serie cadetta. La gara, che verrà trasmessa sul canale YouTube della Salernitana, sarà seguita con particolare interesse anche dai due nuovi vissini Andrea Primasso e Roberts Bocs (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scocca l’ora del primo test biancorosso. C’è l’amichevole contro la Salernitana

