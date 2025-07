Scivola nel vuoto mentre è sul sentiero | l' escursionista è grave

È finita nel panico e con un ricovero in codice rosso l’escursione domenicale di un 77enne: l’uomo, infatti, è scivolato lungo il sentiero che dalla diga di Fedaia porta a Pian Trevisan, nel territorio di Canazei, precipitando per alcuni metri. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: sentiero - scivola - vuoto - escursionista

Scivola lungo un sentiero in Val d’Ancogno e precipita per 60 metri: morto l’ex ortopedico Giangiuseppe Verlato - Giangiuseppe Verlato è deceduto nel pomeriggio del 17 maggio dopo essere precipitato per 60 metri in Val d'Ancogno (Bergamo).

Scivola lungo il Sentiero degli Dei e resta bloccato: salvato 75enne - Oggi pomeriggio, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS è intervenuto, insieme all'Elisoccorso 118 di Salerno, per salvare un escursionista infortunatosi sul Sentiero degli Dèi.

Scivola sul sentiero, muore dopo la scalata - La donna, 32 anni, aveva appena concluso l’arrampicata con due amici sulla parete del Monte Titano (video Migliorini)

?? Scivola nel vuoto mentre è sul sentiero: grave un escursionista; Sassopiatto: scivola dal sentiero poco sotto la cima, escursionista ferito; Garfagnana, escursionista scivola e cade nel vuoto per 30 metri: morto.

Escursionista scivola sul fango del sentiero in Val di Fassa, precipita lungo il pendio e muore a 64 anni - Un escursionista è scivolato sul fango del sentiero in Val di Fassa oggi, venerdì 25 luglio, per poi precipitare lungo il pendio. Secondo msn.com

Forti piogge e sentiero scivoloso: escursionista precipita e muore a 2.300 metri - CANAZEI (TN) – Tragedia in quota nel cuore delle Dolomiti: un escursionista tedesco di 64 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi lungo il sentiero Viel del Pan, in Val di Fassa, nel tratto ... Come scrive nordest24.it