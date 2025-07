Scienza prevedere il rischio frane attraverso modelli di apprendimento automatico

Sviluppare un approccio più accurato e dinamico in grado di prevedere con maggiore precisione l’eventualità che si verifichi una frana.  A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, condotto dagli scienziati della  Northwestern University e dell’ Universita’ della California  a Los Angeles. Il team, guidato da Chuxuan Li e Daniel E. Horton, ha ideato un sistema che sfrutta i predittori idrologici  per anticipare meglio il rischio di frane. I metodi tradizionali, spiegano gli esperti, si basano sull’analisi dell’intensita’ delle precipitazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

