L’Ac Prato torna al passato. Dopo Gianluca Berti, nominato nei giorni scorsi direttore sportivo dei biancazzurri per la stagione ventura, la nuova proprietà ha infatti deciso di richiamare Claudio Sciannamè e di affidargli il ruolo di team manager. Le parti hanno definito l’accordo venerdì, con reciproca soddisfazione. Ci sarà quindi anche il 38enne all’evento di presentazione della futura presidentessa Asmaa Gacem e dell’organigramma biancazzurro, in programma nel pomeriggio di domani presso lo stadio Lungobisenzio (la conferenza stampa, con avvio alle 17, sarà seguita da un rinfresco per tutti i presenti e i tifosi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sciannamè team manager. Il Prato riempie le caselle