Schlein sui dazi fallimentare accondiscendenza governo a Trump

"In questo momento c'√® una grande preoccupazione per la trattativa in corso tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sui dazi. Ricordiamo che i dazi per un Paese come l'Italia sarebbero estremamente dannosi perch√© abbiamo una forte vocazione all'export, quindi esprimiamo anche da qui l'auspicio che questa trattativa porti a dei risultati per sventare una guerra commerciale che sarebbe dannosissima per le imprese e per i lavoratori italiani". Cos√¨ Elly Schlein a margine del Revolution Camp in corso a Paestum. "Dobbiamo concentrarci - ha aggiunto - sull'obiettivo di evitare questa guerra commerciale, essendo pronti a mettere sul piatto del negoziato quello che interessa di pi√Ļ a Trump, cio√® gli interessi delle Big Tech americane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Schlein, sui dazi fallimentare accondiscendenza governo a Trump

