Schianto tra motociclisti grave un centauro

Momenti di paura nella serata di ieri, sabato 26 luglio, intorno alle 21 sulla Provinciale 31 tra Rasa e Sciaves a causa dello schianto tra due motociclette. Ancora in fase di chiarimento l’esatta dinamica dello scontro dal quale uno dei due centauri è uscito con ferite piuttosto serie.Nello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

