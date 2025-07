Schianto nella galleria Montenegrone | un morto e diversi feriti

Scanzorosciate. Un morto e almeno due feriti: è il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 11.30 di domenica mattina nella galleria Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate. Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto tra i mezzi è stato particolarmente violento. Tra le persone coinvolte ci sarebbero un ragazzi di 20 anni e un uomo di 50. Sul posto sono intervenuti i soccorritori in codice rosso: un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Schianto nella galleria Montenegrone: un morto e diversi feriti

