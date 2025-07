Schianto mortale sulla A4 quattro morti e un ferito grave

Incidente mortale sulla A4.É successo oggi, domenica 27 luglio, nel tratto dell'autostrada Torino-Milano, tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, dove per cause da accertare due auto si sono scontrate.Nello schianto, sono morte quattro persone, mentre un'altra è rimasta gravemente ferita.

