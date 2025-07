Schianto mortale sulla A4 chi sono le quattro vittime

Quattro morti e un ferito grave. É questo il bilancio del tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 27 luglio, sulla A4, nel tratto tra Novara Est e Marcallo Mesero.Le vittime sono tutti uomini: Mario Paglino e Gianni Grossi, residenti a Novara, compagni nella vita e nel lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il decesso all’ospedale Meyer: sale a quattro il bilancio delle vittime dello schianto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Sempre gravissima la mamma Vai su X

