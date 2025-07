Schianto micidiale alla rotonda domenica di sangue | morto 20enne i soccorsi lo hanno trovato così

Un tragico incidente avvenuto all’alba ha stroncato la vita di un ragazzo, segnando profondamente una piccola comunità del Nord Italia. In un momento in cui la strada dovrebbe offrire tranquillità e pochi pericoli, l’imprevisto si è trasformato in dramma. È accaduto in un tratto stradale di normale percorrenza, proprio mentre il giorno stava sorgendo. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate in modo violento nei pressi di una rotonda. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha avuto conseguenze devastanti per uno degli occupanti dei veicoli. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto insieme ai soccorritori, hanno trovato una situazione già gravissima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

