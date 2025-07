Sono Giappone e Russia a fare festa nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Nella spada maschile Koki Kano festeggia il suo primo titolo iridato della carriera dopo aver vinto quello olimpico un anno fa sulle pedane di Parigi. Nella sciabola femminile, invec e, la storia da raccontare è quella di Yana Egorian, tornata in gara proprio in Georgia dopo che la FIE ha deciso di riaprire le porte delle competizioni ad alcune atlete della Russia. Decisiva l’ultima stoccata per Koki Kano, che si prende la medaglia d’oro battendo in finale l’ungherese Gergely Siklosi con il punteggio di 10-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, ritorno d’oro per Egorian nella sciabola e Kano trionfa nella spada. Italia senza medaglie