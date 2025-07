Scherma Mondiali 2025 | i tabelloni degli azzurri nella spada maschile e nella sciabola femminile

Si concludono oggi le prove individuali ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Si assegneranno, infatti, le medaglie nella sciabola femminile e nella spada maschile. Andiamo a vedere gli accoppiamenti e i tabelloni degli azzurri. Nel primo quadrante è presente Eloisa Passaro, che comincia il suo cammino con l'azera Sabina Karimova. In caso di vittoria ecco la sfida con la coreana Choi. Una zona di tabellone che vede la presenza della coreana Jeon, numero uno del tabellone, ma anche quella delle spagnole Araceli Navarro e Lucia Martin Portugues, che al secondo turno potrebbe scontrarsi addirittura con una tra l'ungherese Liza Pusztai e la rientrante russa Yana Egorian.

