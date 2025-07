Scherma Guillaume Bianchi | Contento di come ho approcciato la finale Foconi | Bravissimi a reggere per tutto il match

Il fioretto maschile, alla fine, il titolo mondiale all’Italia l’ha portato, e con estrema soddisfazione. Soprattutto perchĂ© al termine di una finale estremamente sofferta, quella contro gli USA di Massialas, e che a un certo punto ha davvero rischiato di farsi molto complicata, vale a dire negli attimi finali. Queste le dichiarazioni del capitano, Alessio Foconi, al sito della Federscherma: “ Siamo tornati Campioni del Mondo, l’ultimo al Cairo 2022. Siamo stati bravissimi a reggere per tutto il match. Ci fidiamo l’uno dell’altro e questo vuol dire fare squadra. Una cosa bellissima. Guillaume sapeva bene i punti di forza di Massialas e li ha sfruttati al meglio nell’ultima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Guillaume Bianchi: “Contento di come ho approcciato la finale”. Foconi: “Bravissimi a reggere per tutto il match”

In questa notizia si parla di: foconi - finale - bravissimi - reggere

Alessio Foconi campione europeo a squadre: medaglia d'oro battendo la Francia in finale - Nuovo importante successo per il campione ternano di scherma Alessio Foconi. Per lui medaglia d’oro a squadre nei campionati europei di fioretto, insieme ai compagni Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, che si stanno svolgendo a Genova.

Scherma, Guillaume Bianchi: “Contento di come ho approcciato la finale”. Foconi: “Bravissimi a reggere per tutto il match”; Foconi oro ai mondiali; Scherma, medaglia d'oro per gli azzurri del fioretto ai Mondiali.

Foconi oro ai mondiali - L’assalto vincente di Guillaume Bianchi su Massialas regala il primo oro nella rassegna iridata di Tsibili in Georgia ... Secondo rainews.it

Scherma, l’Italia del fioretto maschile scrive la storia: è campione del mondo. È il 25esimo titolo iridato azzurro - Foconi: “Siamo stati bravissimi a reggere per tutto il match. Si legge su informazione.it