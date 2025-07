Scherma gli sciabolatori azzurri accedono agli ottavi di finale dei Mondiali

Si è aperto il cammino dell’Italia nella prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali di Tbilisi. I l quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre ha vinto agevolmente quest’oggi l’assalto dei sedicesimi di finale contro la Thailandia con un comodo 45-29. Gli azzurri riprenderanno domani dagli ottavi di finale, dove affronteranno la Germania. Una sfida ostica e da non sottovalutare per l’Italia, con i tedeschi che hanno vinto il loro sedicesimo contro l’Arabia Sauditi con il punteggio di 45-33. Guardando al tabellone, l’Italia potrebbe affrontare poi nei quarti di finale la vincente dell’ottavo tra Stati Uniti e Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, gli sciabolatori azzurri accedono agli ottavi di finale dei Mondiali

