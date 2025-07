Scandicci ospiterà 2mila ragazzi per il Giubileo dei Giovani

Scandicci ospiterà circa duemila ragazzi provenienti da tutto il mondo, in pellegrinaggio verso San Pietro a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani indetto da Papa Francesco e che si terrà tra il 28 luglio e il 3 agosto 2025. La giunta comunale ha deciso di accogliere la richiesta della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

