Scandalo kiss cam le indiscrezioni su una causa legale di Andy Byron contro i Coldplay Ma gli esperti sono scettici | Perderebbe subito

Un semplice abbraccio sullo schermo gigante durante un concerto si è trasformato in una tempesta mediatica che ha travolto Astronomer, la startup statunitense esperta in tecnologia. Andy Byron, ex amministratore delegato della societĂ , ripreso dalla kiss cam in un momento di tradimento con la responsabile delle Risorse Umane Kristin Cabot durante il live dei Coldplay del 16 luglio, starebbe valutando una causa legale contro la band e gli organizzatori dell’evento. Sono le indiscrezioni che emergono da quanto dichiarato da fonti al New York Post e a Page Six. A peggiorare la situazione dopo l’apparizione sullo schermo, sono state infatti le battute di Chris Martin dal palco, che hanno lasciato intendere una relazione clandestina: ÂŤO hanno una relazione o sono semplicemente molto timidiÂť, ha detto al microfono. 🔗 Leggi su Open.online