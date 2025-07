Scandalo in Costiera torna libero Lello Il Sensitivo

Colpo di scena nell’inchiesta sugli appalti truccati a Sorrento. Raffaele Guida, noto come Lello il Sensitivo, il cartomante di fiducia dell’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il trait union con i professionisti scelti per gli appalti degli eventi e della comunicazione - tra i 16 arrestati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Arrestato sindaco Sorrento mentre intascava mazzetta: sequestrati anche 167mila euro a ‘sensitivo Lello’ - È stato sorpreso mentre intascava una mazzetta di 6mila euro il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità .

Chi è Massimo Coppola, il sindaco di Sorrento arrestato oggi: la mazzetta, il sensitivo Lello e i contanti nel panettone - Una cena in un ristorante elegante, la consegna del denaro tra una portata e l’altra. Poi, l’arrivo degli ospiti inattesi: i militari della guardia di finanza che da tempo li tenevano d’occhio.

Inchiesta sindaco Sorrento, da “Lello il sensitivo” alle mazzette di soldi nel biliardo e nel panettone - Sorrento, arrestato il sindaco Coppola, 167mila euro nel biliardo del suo staffista “Lello il Sensitivo”, mago e cartomante tv.

Scandalo in Costiera, dubbi del Consorzio Asi sul ruolo dell'imprenditore; Corruzione in Comune, svolta per l'imprenditore Razzano e il mago Lello; Sorrento, il sindaco e il sensitivo casertano Lello: scandalo tra appalti, mazzette e tarocchi.

Tornano liberi Lello il Sensitivo ed altri tre indagati - Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l’impianto accusatorio della Procura di Torre Annunziata nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “Sis ... Secondo ilfattovesuviano.it

Sistema Sorrento, tornano liberi Lello il Sensitivo e altri 3 indagati - Annullata la misura cautelare per l'ex consigliere Vincenzo Sorrentino. Lo riporta stabiachannel.it