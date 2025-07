Scambio alla pari con Vlahovic Juve-Milan | il nome mette d’accordo tutti

L’intreccio tra Juve e Milan accende il mercato: Dusan Vlahovic può sbloccare un affare sorprendente. Le parti valutano lo scambio Con l’inizio del raduno estivo bianconero, Dusan Vlahovic – nonostante una situazione complicata con la società – ha scelto di rispettare gli accordi iniziali, prendendo regolarmente parte alla preparazione atletica della Juventus, che ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione targata Igor Tudor. Il caso legato all’attaccante serbo è ormai noto da tempo e continua a tenere banco. Il centravanti di Belgrado, in scadenza di contratto, non ha alcuna intenzione di rinnovare, complice la richiesta della dirigenza di ridurre l’ingaggio attualmente fissato a 12 milioni di euro annui — una cifra considerata insostenibile per le casse del club, che punta a snellire il monte stipendi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Scambio alla pari con Vlahovic, Juve-Milan: il nome mette d’accordo tutti

In questa notizia si parla di: vlahovic - scambio - juve - milan

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic - La Juve sembra aver trovato la formula giusta per cedere Dusan Vlahovic: i bianconeri lavorano a un super scambio tra bomber.

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO - Tiene sempre banco il futuro alla Continassa del centravanti serbo, destinato a lasciare la ‘Vecchia Signora’ nel mercato estivo La Juventus cambierà ancora pelle nella prossima stagione, specialmente nel reparto offensivo dove appare sempre più scontata la partenza di Dusan Vlahovic.

Scambio con la Juventus per Vlahovic: Milan in scacco due volte - La telenovela riguardante il futuro dell’attaccante serbo chiama in causa anche i rossoneri: l’affare che cambia tutto Tra i profili più chiacchierati in questa prima parte della finestra estiva di calciomercato in casa Juventus, impossibile non menzionare Dusan Vlahovic.

Le ultime di mercato, si pensa a uno scambio tra Juve e Milan https://blstg.news/eSuK/ Thiaw dovrebbe andare a Torino e Vlahovic, ormai diventato un caso, fare il percorso inverso. I rossoneri, però, non sembrano avere fretta e potrebbero muoversi s Vai su Facebook

Clamorosa idea di scambio tra #Juventus e #Milan: #Thiaw in bianconero ? #Vlahovic in rossonero. Il Milan vuole Vlahovic e la Juventus ha bisogno di evitare una pesante minusvalenza sul serbo. [@Gazzetta_it] Vai su X

Milan-Vlahovic, si può fare: ecco il piano per Max. Thiaw alla Juve nello scambio?; Scambio con Vlahovic al Milan e Thiaw alla Juventus? Perché potrebbe essere un affare per tutti, la possibile soluzione; Per Juve e Milan l’idea di uno scambio Vlahovic-Thiaw. E i rossoneri puntano anche Kolo Muani.

Kolo Muani al Milan: scambio col PSG e Juventus mani vuote - Il Milan si inserisce nella corsa a Kolo Muani, che la Juventus sta provando a riportare a Torino alla corte di Tudor ... Da calciomercato.it

Juve: Vlahovic al Milan, Comolli dice sì allo scambio - E nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi di uno scambio destinato a far vacillare i bianconeri Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere diver ... Scrive informazione.it