SBC Víctor Ibarbo Eroe FUTTIES disponibile su FC 25 | come completarla

È finalmente disponibile su EA Sports FC 25 una delle SBC più attese dai fan nostalgici di Ultimate Team: Víctor Ibarbo Eroe FUTTIES. L’attaccante colombiano torna in grande stile con una carta 97 di overall, disponibile per un periodo limitato tramite una Sfida Creazione Rosa composta da 7 segmenti. Una carta devastante per l’attacco. Ibarbo può essere schierato come RW, RM o ST, con 5 stelle skills e 5 stelle piede debole, perfetto per chi ama dribbling e cambi di direzione. La sua carta brilla in velocità (98), dribbling (97), tiro (95) e fisico (92), rendendolo una macchina da gol e da contropiede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

