SBC Icona Mista 94+ a scelta su FC 25 | dettagli requisiti

Su FC 25 Ultimate Team è disponibile una nuova SBC Icona Mista 94+ a scelta, che consente di ottenere 1 delle 4 Icone miste con valutazione 94 o superiore. È una sfida ripetibile fino a tre volte, con un tempo di riattivazione di 3 giorni, e resterà attiva per quasi una settimana. Un'occasione interessante per migliorare la propria rosa con leggende di altissimo livello, soprattutto nelle fasi finali della stagione FUT. Come funziona la SBC Icona Mista 94+. Completando le cinque sfide richieste, otterrai un player pick non scambiabile con 1 scelta tra 4 Icone miste (quindi sia Prime, TOTY, Trophy Titans, ecc.

