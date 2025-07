Sardegna vasto incendio a Villasimius 200 evacuati dalla spiaggia via mare

Oltre alla Capitaneria di porto, anche alcuni privati con le proprie imbarcazioni hanno tratto in salvo i bagnanti.

Fiamme a Villasimius e bagnanti in fuga dalle spiagge, Punta Molentis distrutta, evacuazioni anche via mare; Maxi incendio a Punta Molentis: bagnanti in fuga e parcheggi bloccati; Inferno in spiaggia, le fiamme minacciano i turisti: bagnanti in fuga e soccorsi in mare, cosa sta succedendo.

Incendio a Villasimius, i bagnanti fuggono dalle spiagge - Altra giornata d'incendi in Sardegna, dove un vasto rogo ha colpito nel pomeriggio anche la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius.

Incendio a Villasimius, le fiamme vicino alla spiaggia bloccano le vie di fuga: bagnanti nel panico, auto tra gli ombrelloni - La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente ...