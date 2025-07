Sardegna fiamme a ridosso spiaggia Villasimius | bagnanti in fuga

Ancora incendi in Sardegna. Le fiamme, stavolta, hanno lambito la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, bloccando buona parte delle possibili vie di fuga ai bagnanti. La Capitaneria di porto di Cagliari è stata mobilitata per una possibile operazione di soccorso dal mare. Anche se l'intervento potrebbe essere reso difficile dal forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud Sardegna. Molti bagnanti stanno raggiungendo le loro auto al parcheggio cercando di avvicinarsi il piĂą possibile alla spiaggia - qualcuna è anche entrata nell'arenile- per portare via i familiari che in tutta fretta stanno raccogliendo ombrelloni e asciugamani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sardegna, fiamme a ridosso spiaggia Villasimius: bagnanti in fuga

In questa notizia si parla di: sardegna - spiaggia - bagnanti - fiamme

