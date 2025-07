sarchiapone che risate la serata il 2 agosto

Torna per la sua 34° edizione Il Sarchiapone, la famosa manifestazione dedicata alla comicitĂ , ideata da Bruno Guidazzi in arte ’Zimbo’ in memoria dell’amico Walter Chiari – l’istrionico attore che proprio a Cervia era solito trascorrere le vacanze estive. La serata, ad ingresso gratuito, si svolgerĂ in Piazza Garibaldi sabato 2 agosto a partire dalle 21.15. La conduzione della kermesse è affidata al comico Andrea Vasumi con interventi di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e conduttore di programmi televisivi. Spettacolo, musica, cabaret, ricordi e risate si susseguiranno sul palco del Sarchiapone che, oltre a costituire un’importante vetrina della comicitĂ nazionale, è stato trampolino di lancio per numerosi artisti, ora famosi e con una lunga carriera alle spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

