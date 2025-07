Sant'Anastasia irrompe dalle suore durante la messa spara in aria e tenta la rapina ai fedeli

Un uomo ha fatto irruzione nel complesso delle suore domenicane di Sant'Anastasia (Napoli), armato di una pistola, e ha tentato di rapinare i presenti; indaga la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

