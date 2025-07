Sanità Accorsi sbaglia i conti E’ il governo che ha speso di più

"Sono sconcertato dalle dichiarazioni del sindaco Accorsi e della sua maggioranza in consiglio comunale che, durante una discussione sulla sanità, lanciano un appello a un dibattito serio e, contestualmente, rilasciano dichiarazioni false". Apre così la sua replica, l’onorevole Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia. "Sostenere che il governo abbia fatto tagli sulla sanità è falso. Questo governo è quello che in assoluto ha stanziato più fondi sulla sanità, 138 miliardi, ben 11 in più solo negli ultimi bilanci – dice –. Chi afferma il contrario, anche con l’escamotage inventato dalle sinistre del rapporto con il Pil – che non c’entra nulla perché il Pil è cresciuto sempre grazie a questo governo – lo fa o per mistificare coscientemente la buona fede degli elettori, o per una mancanza di conoscenza dei dati, il che equivale a una inadeguatezza al ruolo che si ricopre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, Accorsi sbaglia i conti . E’ il governo che ha speso di più"

In questa notizia si parla di: sanità - governo - accorsi - sbaglia

Sanità, Meloni alle Regioni “Il Governo non gestisce le risorse stanziate per le liste d’attesa” - ROMA (ITALPRESS) – “Noi ogni anno stanziamo delle risorse che non gestiamo per le liste di attesa, le gestiscono le regioni.

Sanità, Piero De Luca (PD): “In Campania fatta una rivoluzione da difendere. Basta tagli del Governo” - «La Campania ha compiuto un percorso straordinario negli ultimi anni in ambito sanitario, uscendo dal commissariamento dopo un decennio e recuperando tutte le criticità relative ai livelli essenziali di assistenza.

Sanità, Meloni alle Regioni “Il Governo non gestisce le risorse stanziate per le liste d’attesa” - ROMA (ITALPRESS) – “Noi ogni anno stanziamo delle risorse che non gestiamo per le liste di attesa, le gestiscono le regioni.

Sanità, Accorsi sbaglia i conti . E’ il governo che ha speso di più.